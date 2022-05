No Limite: Tribo Lua leva a melhor e garante a imunidade do dia

A disputa desta quinta-feira (05), no ‘No Limite’, foi agitada. O jogo exigiu dos participantes bem mais estratégias coletivas, do que rapidez. Com um integrante a menos, a Tribo Sol teve que vetar alguns jogadores nas provas exibidas hoje. O apresentador Fernando Fernandes explicou a dinâmica das provas, que ocorreram na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Ao final do jogo, mais uma pessoa foi eliminada. Veja quem foi a mais votoda.

VEJA MAIS

1ª Prova – Privilégio

A primeira prova foi a do privilégio. Valia um kit de comida mais um fogareiro. O time perdedor ganhava uma porção menor de comida e um maçarico. Os participantes tiveram que passar por vários obstáculos, entre eles passar por um paredão de madeira, quebra-cabeça, montagem de pontes de madeira e escalada na corda. Tribo sol saiu na frente e venceu a disputa.

2ª Prova – Imunidade

A segunda prova tinha como recompensa a imunidade. O jogo foi dividido em etapas. Ambas as tribos, Sol e Lua, tiveram que selecionar quem eram os jogadores responsável por cada trecho da disputa que envolvia levantamentos de toras de madeira, corrida com um Jeep, montagem de uma escada de madeira e hasteamento de bandeira. No final da prova, a tribo Lua abriu vantagem e levou a disputa.

Quem foi eliminado do No Limite de hoje?

A primeira eliminada da Tribo Sol, do No Limite, foi a Verônica Kreitchmann. Minutos antes da votação, a gaúcha, de 28 anos, confessou que estava sentindo muitas dores nos pés e se desequilibrou emocionalmente. Verônica pediu para que os demais integrantes a tirassem da disputa. Por maioria das indicações, a vontade de Verônica prevaleceu!

Dayane Sena e Verônica Kreitchmann vão participar de um bate-papo, no próximo domingo (08), durante o Fantástico, com a apresentadora Ana Clara.