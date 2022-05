No Limite: Dayane Sena é a primeira eliminada do reality

Depois de perder a terceira prova do No Limite, que garantia a imunidade, a equipe Azul - Tribo Lua - teve que escolher uma pessoa para ser eliminada no jogo. Os 12 participantes chegaram a vencer as duas primeiras disputas e levaram a prova da comida e o melhor acampamento, com lago e arborização abundante, na Praia Dura, no Ceará. A programação foi exibida nesta terça-feira (03).

Como consequência, o apresentador Fernando Fernandes explicou como iria funcionar a primeira votação do game que daria fim na disputa de algum participante. Dayane Sena ficou com 6 votos. Guza com 5 indicações e a Camila com um voto. Por maioria do votos, a Carioca Dayane Sena foi a primeira eliminada.





A também professora, Dayane Sena, vai participar de um bate-papo, no próximo domingo (08), durante o Fantástico, com a apresentadora Ana Clara.

VEJA MAIS

Quem é a Dayane Sena do No Limite?

Dayane Sena é carioca de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tem 26 anos e é professora. Durante a entrevista para o reality, Day avaliou que era competitiva e não tem muita paciência. “Vou surpreender bastante porque eu sou uma pessoa destemida”, afirma. Mãe de uma menina, ela conta: “Ser mãe solo sempre foi um desafio muito grande”.