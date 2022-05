No Limite: resistência, força e equilíbrio; veja como foi a estreia do reality de hoje (03/05)

A estreia do programa No Limite, desta terça-feira (03), foi radical. Os 24 participantes tiveram que nadar até às margens da Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. O apresentador Fernando Fernandes entrou no cenário do reality de paraquedas. Nas duas primeiras provas, a Tribo Lua levou a melhor. A terceira prova garantia a imunidade e foi conquestada pela Tribo Sol. Veja como foram as disputas.



A primeira disputa do game garantiu o acampamento e parte da comida. Os 24 participantes tiveram que nadar até uma jangada, pegar caixotes de comida e seguiram em direção à plataforma que dava direito ao fogo. O time azul (Tribo Lua) foi o mais rápido e ganhou a oportunidade de ter o acampamento, próximo à um lago e árvores.



2ª Prova



A segunda prova exigiu espírito de coletividade, equilíbrio, agilidade e força. As duas tribos, simultaneamente, tiveram que fazer um circuito que envolvia corrida por uma rede de cordas, plataforma móvel e atravessar uma escada humana, todas sustentadas por outros participantes da mesma equipe. Novamente a equipe azul levou a melhor. Como recompensa ganhou mais um kit com alimentos e instrumento para fazer fogo.



3ª Prova



A Tribo Sol tinha uma pressão maior na terceira prova, já que perdeu a disputa da comida e a do acampamento. A equipe conseguiu virar o jogo e levou a imunidade. O game foi dividido em fases que envolvia natação, corrida, levantamento de cocos e arremesso. Como consequência, uma pessoa do time azul será eliminada.

Como foi a noite de eliminação do No Limite?

O apresentador Fernando Fernandes explicou como iria funcionar a primeira votação do game. Os 12 participantes passaram indicações sigilosas. Dayane Sena foi votada 6 vezes. Guza teve 5 indicações e a Camila levou um voto. Pela maioria dos votos, a carioca Dayane Sena foi eliminada do game.