No Limite: Adriano Gannam é o terceiro eliminado do reality

Com a vitória da Tribo Sol na prova da imunidade, no ‘No Limite’, um dos jogadores da Tribo Lua precisou voltar pra casa. Mesmo após articulação, o mineiro Adriano Gannam foi o mais votado do dia. A terceira votação foi exibida nesta terça-feira (10).

A tribo lua chegou a vencer a prova que garantia privilégios, mas de virada, a equipe amarela, que é a tribo sol, levou a melhor na segunda prova. Como consequência, o apresentador Fernando Fernandes explicou como iria funcionar a votação do game.

Além de Adriano, Camila e Guza foram os nomes indicados para a votação. Com cinco votos, o médico psiquiatra Adriano Gannam deixa a disputa por R$ 500 mil mais um Jeep Renegade 2022.

O Adriano Gannam vai participar de um bate-papo, no próximo domingo (15), durante o Fantástico, com a apresentadora Ana Clara.

VEJA MAIS

Quem é Adriano Gannam do ‘No Limite’?

Adriano Gannam é médico psiquiatra, 42 anos e natural de São Lourenço, em Minas Gerais. Atualmente, o ex- No Limite mora em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em entrevista antes de participar do reality ele confessou: “Me considero manipulador. Sei ser bem convincente quando quero”. Sobre os desafios do reality, ele avalia os seus pontos fortes. “Me sairia bem nas provas de lógica e resistência. Principalmente as provas de resistência mental”, conta.