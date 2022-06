No Limite: provas exigiram força, estratégia e equilíbrio; Tribo Lua ganha disputa de hoje (31/05)

A disputa do ‘No Limite’ foi acirrada, mas quem soube trabalhar em equipe levou a melhor, nesta terça-feira (31). Os 16 participantes tiveram que escolher quem era mais rápido para avançar nas fases e estratégico para montar quebra-cabeça com precisão. O apresentador Fernando Fernandes explicou como seria a rodada do dia, que acontece na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (31/05):

1ª Prova – Privilégio

No episódio 9, Flávia e Andrea, ambas da Tribo Sol, tiveram que ficar de fora da disputa. A prova foi dividida em fases, entre elas obstáculos com equilíbrio, cama de gato e montagem de quebra cabeça. Mais uma vez a equipe amarela foi mais organizada e levou a disputa. Como bonificação, conquistou um kit de alimentos com ingredientes para uma feijoada, além de frutas, grãos e temperos.

2ª Prova – Imunidade

Na disputa pela imunidade, Ninha e Pires ficaram fora do jogo. A Tribo Lua reagiu e conseguiu criar um roteiro para avançar na prova. O game funcionou assim: seis participantes tiveram que sustentar três pilares, dentro d'água, enquanto um integrante atravessou a plataforma. De virada, Tribo Lua levou a disputa e a permanência no reality. Tribo Sol vai dicidir quem sai no portal de hoje (31).