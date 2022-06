No Limite: Guza Rezê deixa o reality com seis votos

No reality ‘No Limite’, o portal desta quinta-feira (02) iniciou cheio de dúvidas. Dois nomes de integrantes da Tribo Lua foram cogitados para a votação, entre eles Guza. A Baiana recebeu seis das sete indicações válidas e deixa o reality sem o prêmio de R$ 500 mil.

As alianças foram formadas. Guza é a décima participante eliminada da disputa, que acontece na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. A equipe azul vinha de três semanas seguidas de vitórias, mas se atrapalhou ao montar uma pirâmide na disputa por imunidade.

VEJA MAIS

Esta é a quinta semana de exibição do game da Rede Globo. Guza e Vanderlei Ramiro, nono eliminado, vão participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (05), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Guza Rezê do No Limite?

A décima eliminada do No Limite, Guza Rezê, é baiana (BA)e tem 40 anos. Fora do programa atua como Policial Rodoviária Federal, em Brasília (DF). Antes de participar do programa disse que era líder nata. “Liderança é incentivar os outros a melhorar. Porém, cobrando desempenho”. Guza, que é atleta e maratonista, fala sobre a sua personalidade. “Eu sou muito fofa lá dentro, dentro, dentro”, brinca.