No Limite: trocas de tribos, imunidade e novos grupos movimentaram o jogo de hoje (07/06)

O programa ‘No Limite’, desta terça-feira (07), trouxe novidades que movimentaram o jogo. Primeiro, dois integrantes de cada tribo tiveram que trocar de lar. Pedro e Mateus Pires, da Tribo Sol, migraram para a Tribo Lua. Já a equipe Lua enviou o Janaron e o Rodrigo. Ambos os integrantes vão ter uma semana de imunidade. Os desafios do reality acontecem na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (07/06):

1ª Prova – Privilégio

O episódio 11 iniciou cheio de decisões. Dessa vez, a disputa por comida teve uma força maior - movida por decepções - após as trocas dos integrantes. Pedro não ficou satisfeito com a quebra de alianças. "Pedro mudou de time e mudou o comportamento. Ou ele realmente se expôs e tá mostrando quem ele é", disse Ninha. Em outros momentos da prova, Janaron e Rodrigo não se entenderam com os obstáculos do game. A Tribo Lua foi mais organizada com esta formação e levou a disputa que envolvia labirinto, escalada, quebra-cabeça e outros desafios. Como recompensa, além dos alimentos a tribo levou desodorante.

2ª Prova – Imunidade

A disputa por imunidade foi decidida na força. Não haviam muitos obstáculos, mas a prova durou quase duas horas. Os participantes tiveram que nadar, pegar um saco de arreia e arremessá-los em uma plataforma. Com maioria dos acertos, a Tribo Sol levou a melhor e permanecem no jogo por mais um tempo.