No Limite: fusão de tribos e provas individuais marcam episódio de hoje (21/06)

O episódio desta terça-feira (21) foi emocionante no reality 'No Limite'. Logo no início do programa as Tribos Sol e Lua tiveram a tão aguardada fusão. Surgiu, então, uma única tribo chamada 'Estrela'.

O jogo está afunilando e os ânimos ficaram exaltados. No acampamento, os participantes convesaram sobre antigos desentedimentos. Pedro e Ninha não se entendem, desde a separação de um grupo de meninas, ainda na Tribo Sol.

A disputa aconteceu na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Veja como foi a disputa.

VEJA MAIS

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (21/06):

1ª Prova – Privilégio

A prova por privilégio exigiu força física e resistência. Os participantes tiveram que aguentar, indivudualmente, uma plataforma equilibrando três bolas. Foram mais de 4 horas de disputa.

Veja a ordem de desistência:

Menos de 1h - Victor

1h30 - Janaron

2h - Andrea

Mais de 3horas - Ninha

3h30 - Pedro

3h40 - Charles

4H - Lucas

4h33 - Clécio

4h33 - Ipojucan

Com a Vitória de Ipojucan, artista circense escolheu Victor e Charles para um jantar, organizado pela patrocinadora Jeep Motors.

2ª Prova – Imunidade

A disputa por imunidade também foi de resistência. Os participantes dessa vez tiveram que ficar pendurados em uma barra de madeira.

(Foto: Reprodução / TV Globo) (Foto: Reprodução / TV Globo)

Veja como ficou o ranking da prova por imunidade:

5 minutos - Pedro;

7 minutos - Andrea;

7 minutos - Flávia;

11 minutos - Ipojucan;

13 minutos - Ninha;

17 minutos - Clécio;

23 minutos - Lucas;

31 minutos - Victor;

50 minutos - Janaron

50 minutos - Charles

Charles venceu a prova, depois de 50 minutos, e conquistou o colar da imunidade.