No Limite: Rodrigo Moraes é o 13ª integrante eliminado do reality

A votação do No Limite, desta terça-feira (14/06), aconteceu após a Tribo Sol perder a prova da comida. As meninas continuam com a aliança e Rodrigo e Janaron eram os mais cogitados. Por maioria dos votos, o engenheiro de produção Rodrigo Moraes foi eliminado do jogo e deixou a disputa por R$ 500 mil.

A trajetória de Rodrigo foi boa no reality. Travou algumas disputas com outro integrante da Tribo Lua, Victor, mas teve que trocar de acampamento ainda no programa exibido no início de junho, após dinâmica orientada pelo apresentador Fernando Fernandes. Com quatro votos válidos, Rodrigo Moraes foi o 13ª eliminado do reality.

Esta é sétima semana de exibição do reality. Rodrigo Moraes vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (19), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Rodrigo Moraes?

Nascido em Foz do Iguaçu (PR), Rodrigo Moraes tem 45 anos e mora no Rio de Janeiro (RJ). É engenheiro de produção, por formação, e trabalha como gerente de projetos submarinos. Em entrevista antes do programa, Rodrigo falou um pouco sobre o seu estilo de vida. "Eu não tive uma vida muito saudável, mas depois do nascimento dos meus dois filhos resolvi mudar”, conta ele, que se apaixonou pela corrida. “Eu me vejo estrategista. Acredito estar preparado para esse desafio”, finaliza.