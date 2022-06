No Limite: imunidade surpresa e novos alvos marcam episódio de hoje (28/06)

A disputa do “No Limite” desta terça-feira (28) exigiu estratégia. rapidez e resistência para passar por todas as etapas do jogo de hoje. Os oito participantes da tribo "Estrela" disputaram por privilégio e por imunidade. O episódio foi gravado na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Veja como foi:

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (23/06):

1ª Prova – Privilégio

A prova por privilégio foi dividida em etapas. Individualmente, os jogadores tiveram que arrepessar bolas, passar por uma cama de gato, cavar e montar um querbra-cabeça. Como regalia, o vencedor ganhava kit de higiene, com sabonete, pente, esponja, um travesseiro e uma pista para imunidade. O mais rápido foi o Lucas Santana, doutorando de física. Ipojucan achou o papel da imunidade surpresa.

2ª Prova – Imunidade

Matéria em construção