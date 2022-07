Matheus Pires, de 'No Limite', está com varíola dos macacos

O ex-participante de "No Limite", Matheus Pires, está com varíola dos macacos e não participará da final do programa. De acordo com sua equipe de imprensa, ele está estável.

Em comunicado, a equipe afirma que Matheus começou a sentir os sintomas da doença e prontamente foi fazer o exame. Na quarta (6), o resultado positivo foi confirmado. "Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere o quanto antes e possa estar de volta logo", escreveram.