No Limite Amazônia: briga, 'expulsão' e estratégias marcam o episódio de hoje do reality (25/07)

O episódio desta terça-feira (25), de No Limite Amazônia, foi marcado por briga, expulsões e estratégias. A última votação, que eliminou a Gaúcha Pipa, teve um grande peso na história, isso porque iniciaram as combinações de voto o que desestabilizou a equipe. O sentimento de mentira e traição imperou, já que a Amanda rompeu com uma parte da equipe Jenipapo.

“Brother, vota em quem você quiser, usa a estratégia que você quiser, mas não aperta a minha mão e diz que vai fazer uma coisa e chega na hora não faz”, disparou Carol. Amanda tentou se defender: “Gente, vocês são ingênuas? Vocês acham que eles não estão jogando? A gente é um grupo, mas todo mundo está jogando, pelo amor de Deus”. E Simoni argumentou: “Você é um tipo de pessoa que estudou, mas na hora de mostrar quem é realmente, enfia uma faca nas costas”.

Como último desejo, Pipa deixou uma jogada extra para Simoni. A ex-atleta tem uma chance dupla de voto. Cláudio e Carol Nakamura foram expulsos e trocados de equipes.

VEJA MAIS

Como foi a prova por privilégio?

As duas equipes tiveram que encarar um arvorismo na prova por privilégio. Guilherme e Euclides (Jenipapo) e Raiana e Carol (Ururucm) ficaram no alto da castanheira, enquanto os demais precisaram recolher os ouriços de castanhas e colocá-los em uma cestinha. Eles também tiveram que caminhar pela corda e as equipes precisaram de agilidade para uma balança atingir o peso necessário. Jenipapo venceu a prova e levou para o acampamento todas as castanhas coletadas, e produtos originados dela: óleo de cozinha, shampoo, sabonete e outros alimentos como mandioca, cupuaçu e jambu.

Como foi prova da imunidade?

A prova que garantiu a imunidade, do No Limite Amazônia, envolveu estratégia e agilidade. Isso porque as equipes montaram umas tábuas sob uma ponte suspensa. Além de equilíbrio, os participantes tiveram que usar todas as peças e encaixar perfeitamente. Mais uma vez o time Urucum foi o melhor e levou a permanência.