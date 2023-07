No Limite Amazônia: com maioria dos votos, Pipa deixa o reality nesta quinta-feira (20/07)

Após perder a prova da imunidade foi a vez do time Urucum ir até o portal e eliminar uma pessoa, no No Limite Amazônia. O segundo episódio foi marcado por estratégias e alianças. Enquanto alguns ainda pensam na coletividade e outros já se aproximaram para combinar voto. Por conta disso, eliminaram a Pipa no programa desta quinta-feira (20).

Os mais votados do dia foi Pipa e Gustavo. Marcos conseguiu achar o colar de imunidade, que pode ser usado no jogo.

Sobre a programação

Antes de sair, Mônica deixou uma dica de onde está o amuleto da próxima imunidade. O No Limite Amazônia volta domingo (23), com um bate-papo dos participantes eliminados da semana após o Fantástico.

Como foi a prova da imunidade do No Limite?

A prova do dia para garantir a imunidade envolveu lógica e enígmas. Várias pistas precisavam ser desvendadas para achar as chaves que libertariam dois participantes oendurados em jaula. Dessa vez, o time Urucum foi mais rápido.