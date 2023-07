No Limite Amazônia: brigas e enigmas marcam segundo episódio de reality

Nesta quinta-feira (20) aconteceu o segundo episódio de No Limite Amazônia, da TV Globo. As duas equipes Jenipapo e Urucum enfrentam a maior floresta tropical do planeta, em busca de privilégios que garante mais comidas e um melhor acampamento e imunidade, com permanência dos participantes por mais dias. O apresentador Fernando Fernandes reforçou como seria o desafio do dia.

No episódio anterior, a atriz Monica Carvalho ao sair do reality deixou uma dica para o Ídolo da Imunidade ao Paulo do time Urucum. Ele o encontrou e poderá usar o benefício em um Portal que tenha até 10 participantes.

Como foi a prova do privilégio do dia 20/07?

Na primeira disputa do dia foi por privilégios. Antes da prova, Fernando Fernandes escondeu uma pista sobre um Amuleto da Imunidade. Carol e Amanda ficaram sentadas ao lado do pergaminho com a dica, mas não o pegaram e ele retornou para as mãos de Fernando.

A prova do dia envolveu remar, lançar rede e correr em busca de comida. Após uma reviravolta, a equipe Jenipapo venceu a prova e escolheu dividir alguns itens com o grupo Urucum, que perdeu a terceira prova consecutiva. Apesar de ter vencido, ao voltar para o acampamento, os participantes tiveram uma conversa para alinhar estratégia. Carol Nacamura disse que ficou chateada como as afirmações de Euclides, como se as meninas não estivessem jogando.

Como foi a prova da imunidade do No Limite Amazônia?

A segunda prova da imuninade foi de lógica e enígmas. Várias pistas precisavam ser desvendadas para achar as chaves que libertariam dois participantes oendurados em jaula. Dessa vez, o time Urucum foi mais rápido.