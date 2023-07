No Limite Amazônia: atriz Monica Carvalho foi a primeira eliminada do reality

O programa No Limite Amazônia estreou nesta terça-feira (18), na TV Globo, e já teve vários desafios. Os sete participantes da equipe Urucum foram derrotados na prova da imunidade e na de privilégios. Como consequência tiveram que votar entre si para eliminar um dos integrante. A falha na organização e a falta de coletividade foram pontos observados pelos jogadores. Como resultado, a mais votada de hoje (18/07) foi a atriz e roteirista, Mônica Carvalho.

Líder do time Urucum, Cláudio disse que não se arrependeu da equipe que organizou. Paulo Vilhena disse que faltou calma na hora da execução da prova. Mônica e Graciane foram os nomes mais votados, mas Mônica teve a maioria. "Eu vim com um propósito e a minha missão foi cumprida. Eu queria muito viver uma experiência como essa. Embora com um tempo menor, eu sinto que fiz o meu melhor aqui. Eu vou estar do lado de fora, torcendo por vocês", disse Monica, ao se despedir.

Sobre a programação

Antes de sair, Mônica deixou uma dica de onde está o amuleto da próxima imunidade. O No Limite Amazônia volta na quinta-feira, dia (20) e terá um compilado no domingo (23), com um bate-papo dos participantes eliminados após o Fantástico.

Quem é Mônica Carvalho do No Limite Amazônia?

Monica Carvalho é natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tem 52 anos, é casada e tem duas filhas. Monica estreou na televisão como a musa da abertura de Mulheres de Areia e também atuou nas novelas História de Amor, A Indomada, Corpo Dourado e Chocolate com Pimenta.

Antes de entrar na atração, Monica disse no seu perfil de jogadora que é proativa, bastante competitiva e que gosta de fazer as coisas bem-feitas, mas não suporta pessoas impositivas e que gritam. Destacou também que não deixa de falar o que pensa e odeia mentiras, mas confessou que poderia omitir alguns detalhes no jogo. Seu marido, Alaor Paris, revelou que a atriz ficou surpresa com o convite para integrar o time do reality e que fez treinamentos para aumentar a resistência física, que inclusive devem continuar depois que ela regressar do reality.