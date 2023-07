No Limite Amazônia: veja quem são os quatro participantes famosos da edição 2023 do reality da Globo

Começa no próximo dia 18, uma terça-feira, a edição de 2023 de mais um reality da TV Globo, dessa vez, intutulado 'No Limite – Amazônia', o game vai reunir 15 participantes, sendo quatro famosos e 11 anônimos. A apresentação de cada um aconteceu na noite da terça-feira (04/07).

Divididos em duas equipes, eles vão encarar desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e, o mais importante, imunidade para escapar do portal de eliminação. Confira quem forma o time de 2023 de No Limite.

Quem são os famosos que estão em 'No Limite Amazônia'?

Claudio Heinrich

O ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu Claudio Heinrich tem 50 anos, é casado e tem um filho de 7 anos. Começou na televisão aos 15 anos como paquito no ‘Xou da Xuxa’ e atuou em novelas como ‘Malhação’, ‘Era Uma vez’, ‘Pecado Capital’, ‘Uga Uga’ e ‘Coração de Estudante’. Também apresentou o programa ‘Globo Ecologia’. Para ele, participar do ‘No Limite - Amazônia’ é uma oportunidade de matar a saudade dos fãs, de ser conhecido pelo público jovem e de enfrentar um novo desafio.

Claudio Heinrich disse que pretende investir na sua carreira com o prêmio. (Mauricio Fidalgo / Globo)

Paulo Vilhena

O ator e cantor Paulo Vilhena tem 44 anos, nasceu na cidade de Santos, mas vive hoje em São Paulo. Estreou na televisão em 1998, no seriado ‘Sandy & Júnior’, foi repórter do ‘Vídeo Show’ e atuou em diversas novelas e atrações da TV Globo, como ’Coração de Estudante’, ‘Celebridade’, ‘Paraíso Tropical’, ‘Morde & Assopra’, ‘Império’, ‘Pega Pega’ e ‘O Sétimo Guardião’. Graças ao incentivo da esposa, grávida de 8 meses, o ator aceitou participar do ‘No Limite - Amazônia’.

Paulinho Vilhena disputa meio milhão no programa. (Mauricio Fidalgo/Globo)

Carol Nakamura



A atriz Carol Nakamura tem 40 anos e é natural do Rio de Janeiro. Sempre envolvida com as artes, foi bailarina, assistente de palco e apresentadora no ‘Domingão do Faustão’, atuou na novela ‘Sol Nascente’ e interpretou papéis no teatro e no cinema. Embora aprecie o contato com os animais e com meio ambiente, acredita que em ‘No Limite - Amazônia’ será tudo diferente. A distância da família e de seus 17 cachorros, a falta de conforto e de cuidados pessoais serão desafiadores para ela.

Dançarina Carol Nakamura, volta a televisão para novo desafio. (Mauricio Fidalgo Globo)

Mônica Carvalho

A atriz e roteirista Mônica Carvalho tem 52 anos, é casada e mãe de duas filhas. Nascida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, estreou na televisão como a musa da abertura de ‘Mulheres de Areia’ e atuou em novelas como ‘História de Amor’, ‘A Indomada’, ‘Corpo Dourado’ e ‘Chocolate com Pimenta’. Afirma ser proativa, bastante competitiva e diz que gosta de fazer as coisas bem-feitas, mas não suporta pessoas impositivas e que gritam.

Mônica Carvalho diz não suportar gritos (Mauricio Fidalgo/ Globo)

A nova temporada do ‘No Limite – Amazônia’ tem previsão de estreia para 18 de julho, às terças e quintas, após ‘Terra e Paixão’. O reality também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h. O programa tem apresentação de Fernando Fernandes.

Veja quem são os participantes de No Limite Amazônia