No Limite Amazônia: Fulý ama a vida urbana e tem pavor de inseto

O urbano Fulý é um dos nomes anunciados como participante do 'No Limite Amazônia', no intervalo de 'Vai na Fé', de hoje, 04. Acostumado à vida urbana, Fulý é carioca, mas mora em São Paulo. Tem 25 anos e trabalha com produção audiovisual. Desde jovem, é apaixonado por realities e pelo formato do ‘No Limite’, ele já assistiu a todas as temporadas da versão brasileira e do exterior.

O participante afirma que pode não se dar tão bem no aspecto físico dos desafios, mas diz estar preparado para fazer o jogo social. Tem pavor de insetos, principalmente os que voam, e não sabe como vai conseguir lidar com isso no jogo.

VEJA MAIS

Fulý é racional, dedicado e resiliente, mas também orgulhoso e esquece as coisas facilmente. Quer fazer alianças e não vê problemas em precisar recalcular rota, mentir ou influenciar – estando dentro das regras, para ele, vale tudo. Com o prêmio, quer cursar moda e investir o dinheiro em uma marca própria.

NO LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.