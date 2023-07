No Limite Amazônia: atriz Mônica Carvalho é conhecida pela silhueta por conta de 'Mulheres de Areia'

No último intervalo de 'Vai Na Fé', desta terça-feira, 04, atriz e roteirista Mônica Carvalho foi anunciada como participante do 'No Limite Amazônia'. Este ano, o reality foi para um novo local e apresentou um elenco com quatro famosos e onze anônimos, o que também é inédito na história do programa.

Aos 52 anos, Mônica é casada e mãe de duas filhas. Nascida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, estreou na televisão como a musa da abertura de ‘Mulheres de Areia’ e atuou em novelas como ‘História de Amor’, ‘A Indomada’, ‘Corpo Dourado’ e ‘Chocolate com Pimenta’.

Ela afirma ser proativa, bastante competitiva e diz que gosta de fazer as coisas bem-feitas, mas não suporta pessoas impositivas e que gritam. Destaca que não deixa de falar o que pensa e odeia mentiras, mas confessa que pode omitir alguns detalhes no jogo. Seu maior desafio será a saudade das filhas, dormir no mato e a falta de conforto. Gosta de comer bem e de pessoas que ajudem nos afazeres. Seus pontos fortes são resiliência, tranquilidade e preparação física. Com o prêmio, quer viajar com a família e investir na própria carreira.

O 'No Limite Amazônia' começa no próximo dia 18. Na disputa, os participantes estarão divididos em dois grupos, que disputam o prêmio de R$ 500 mil. Ao longo da competição, uma pessoa sai por semana, sem decisão do público. Porém, a dupla finalista disputa a preferência do público para faturar a bolada, em um programa ao vivo.