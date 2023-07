No Limite Amazônia: Amanda quer democratizar o esporte para pessoas gordas

Hoje, 04, no intervalo de 'Vai Na Fé', Amanda foi anunciada como participante do No Limite Amazônia'. Natural de Rolândia, no Paraná, ela tem 34 anos e mora em Itajaí, Santa Catarina. É casada, mãe, empresária e palestrante. Trabalha com moda e tem uma marca de performance esportiva.

Amanda tem o sonho de mudar a indústria da moda e democratizar o esporte para pessoas gordas, planos que pretende realizar com a ajuda do dinheiro do prêmio.

Se diz uma pessoa cosmopolita, mas, apesar da agonia de bichos e do medo de pisar em águas onde não enxerga o fundo, diz estar animada pela experiência. Gosta de praticar esportes e acredita ser uma ótima pessoa para se ter na equipe. Diz ser competitiva, estrategista, otimista, persistente e leal. Como pontos fracos, destaca que pode ser dar mal por ser mandona, teimosa e falar demais.

O LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.