No Limite Amazônia: Simoni é lutadora e campeã mundial de muai thay

A lutadora Simoni foi o primeiro nome conhecido do público como participante do 'No Limite Amazônia'. Os nomes foram conhecidos hoje, 04, no intervalo de 'Vai na Fé".

Aos 37 anos, ela é mãe de cinco filhos e natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A ex-atleta é campeã mundial de muai thay e hoje tem um centro de treinamento para ajudar crianças a se profissionalizarem. Considera-se preparada para participar do ‘No Limite - Amazônia’ por já ter passado por muitas adversidades. Tem dificuldade com provas na água, mas está disposta a encarar seus medos.

A lutadora avisa que tem pavio curto e não leva desaforo para casa. A falta de senso de coletividade é algo que a irrita. Cheia de vontade de vencer, avisa que nada vai fazê-la desistir da competição. Acredita que ainda não sabe seus verdadeiros limites e espera conhecer uma nova Simoni no programa. Com o prêmio, deseja ajudar sua família e as crianças do seu CT.

O LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.