No Limite Amazônia: Raiana vai precisa lidar com a falta de conforto

No intervalo de 'Vai na Fé', de hoje, 04, conhecemos a baiana Raiana. Apaixonada por Salvador, sua cidade natal, ela é uma das participantes do 'No Limite Amazônia', Raiana tem 30 anos e é profissional de Educação Física.

Ela quer vencer o reality para poder viajar, abrir um centro aquático e dar conforto para a mãe. Raiana afirma que seu maior desafio será a falta de conforto e higiene, já que não tem receio do convívio social no reality. Considera-se uma pessoa “good vibes” e avisa que quer distância de briga, já que prefere resolver as situações através do diálogo.

Determinada, não faz nada pela metade, mas também é esquecida e um pouco tímida. Prestes a encarar o ‘No Limite Amazônia’, Rayana diz estar fisicamente preparada, especialmente para desafios que exijam natação.

NO LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.