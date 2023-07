No Limite Amazônia: Marcus Vinícius sonha em aparecer na televisão

Acostumado com a vida no campo, Marcus Vinícius, de 24 anos, está confirmado no 'No Limite Amazônia'. Ele foi o primeiro nome conhecido pelo público, ao ser anunciado no intervalo de 'Vai Na Fé', de hoje, 04.

O participante é natural de Trindade, interior de Goiás. Vaqueiro, ele trabalha com manejo de gado em uma fazenda e se diz um peão raiz. Marcus topou participar do 'No Limite Amazônia' porque sonha em aparecer na televisão. Acha que seu jeito pode atrapalhar na convivência, mas afirma ter elaborado algumas estratégias para não se prejudicar no jogo social.

Competitivo, acredita que será bom em desafios de força e resistência, mas talvez um pouco lento em desafios de raciocínio. No jogo, seus pontos fortes são persistência, agilidade e estratégia; por outro lado, diz que sua fraqueza é ser uma pessoa ansiosa. Se ganhar o prêmio, deseja investir no setor agropecuário e comprar gado.

No Limite Amazônia

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.