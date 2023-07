No Limite Amazônia: Pipa foi vice-campeã da primeira temporada do ‘No Limite’, em 2000

Pipa sabe como conduzir o 'No Limite Amazônia'. A participante de 52 anos, foi anunciada hoje, 04, no intervalo de 'Vai na Fé'. Ela já foi a vice-campeã da primeira temporada do ‘No Limite’, em 2000, e diz que a experiência no programa a fez construir uma trajetória muito proveitosa

Gaúcha de Porto Alegre, casada há 30 anos e tem um filho de 18.

Pipa afirma que na competição na Amazônia, ela vai fazer de tudo para chegar em primeiro lugar. Diz ser uma pessoa “ame ou odeie” e quer vivenciar esta temporada com mais alegria e segurança no que acredita. Deseja representar uma geração de mulheres 50+ e mostrar que é protagonista da própria história em qualquer idade.

Pela experiência anterior, Pipa sabe que o maior desafio é a convivência com pessoas tão diferentes. Se diz uma pessoa empática, entusiasta e comunicativa. Dentre seus pontos fracos, cita a sua intensidade e ansiedade. Com o prêmio da primeira edição, comprou seu apartamento. Agora, se levar o dinheiro para casa, quer tranquilidade e garantir os estudos de seu filho.

NO LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.