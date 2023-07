No Limite Amazôna: Paula afirma que é fascinada por insetos e animais exóticos

Paulistana e corinthiana apaixonada, Paula tem 30 anos e é assistente social e foi anunciada como participante do 'No Limite Amazônia'. O elenco foi conhecido no intervalo de 'Vai na Fé', hoje, 04.

Paula é mãe de Safira, uma menina de seis anos que adotou recentemente. Fascinada por insetos e animais exóticos, Paula tem uma tarântula de estimação, Gertrudes, e garante que lidar com cobras ou qualquer outro ser da fauna Amazônica não será um problema. Foi escoteira aos oito anos de idade e aprendeu várias técnicas, então, não está preocupada com os “perrengues”. Seus pontos fortes são lealdade, persistência e o espírito de aventureira. .

Na convivência, Paula acredita que pode se dar mal por ser impulsiva e falar muito. Não consegue ouvir as coisas caladas, se irrita com gente teimosa, folgada e com falta de coletividade. Com o prêmio, quer garantir um futuro melhor para a sua família e estudar medicina pois sonha em fazer parte da Cruz Vermelha.

O LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.