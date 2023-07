No Limite Amazônia: lutador Euclides quer conhecer os seus própios limites no reality

Euclides é atleta profissional de MMA e está confirmado no 'No Limite Amazônia'. O nome dele foi conhecido no intervalo de 'Vai Na Fé', de hoje, 04.

O lutador tem 37 anos, é casado e pai de três meninas. Natural de Mortugaba, no interior da Bahia, aos 18 se mudou para São Paulo e por lá correu atrás da carreira como lutador. Competitivo não só dentro do octógono, ele afirma estar pronto para a disputa e diz que deseja eliminar seus adversários do ‘No Limite Amazônia’. Apesar de se considerar um cara apaziguador, revela que adora uma fofoca e gosta de ver o circo pegar fogo.

Conta, ainda, que quer conhecer seus próprios limites e não medirá esforços para ir atrás do prêmio. Acredita que a vida no mato e a falta de banho serão alguns de seus principais desafios, assim como manejar o ciúme dos objetivos que traça sozinho. Para neutralizar, seus pontos fortes são seu jeito afetuoso e sua honestidade. Com o prêmio, quer garantir oportunidade de estudo aos filhos e fazer uma festa especial para sua filha quando ela completar 15 anos.

NO LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.