No Limite Amazônia: paratleta André disputa provas de ciclismo, ele nasceu com uma má-formação

André, 45 anos, foi anunciado omo participante do 'No Limite Amazônia', no intervalo de 'Vai Na Fé' desta terça-feira (4). O participante é paratleta de ciclismo e tem uma rotina intensa de treinos. Natural de Valinhos, São Paulo, nasceu com uma má-formação e, aos 2 anos, teve uma das pernas amputada.

Para o competidor, o reality é uma experiência para provar que a deficiência não é limitadora. Preparado para os desafios físicos do programa, pensa que o lado mental é o que vai exigir mais.

VEJA MAIS

Ele avalia que seu maior desafio será a restrição de comida, pois ele conta que fica de mau humor quando está com fome. Aprecia o trabalho em equipe e gosta de incentivar as pessoas, embora acredite ser melhor no jogo individual. Seus pontos fortes são a determinação, responsabilidade e sinceridade. Já na convivência, o “corpo mole” o tira do sério. Com o prêmio, quer investir na carreira de paratleta e ajudar a família.

No Limite Amazônia

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.