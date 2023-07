No Limite Amazônia: Greiciene quer ganhar o prêmio para pagar as suas dívidas

O último nome a ser anunciado no 'No Limite Amazônia' foi o de Greiciene. Ela ficou conhecida no intervalo final de 'Vai Na Fé', hoje, 04.

A participanteé natural de Queimados, na Baixada Fluminense, e tem 32 anos. Greiciene se diz carioca raiz. A operadora de telemarketing e mãe solo, ela trabalha de casa para poder cuidar da filha e dá aulas de dança para complementar a renda. Com o orçamento apertado, quer entrar no ‘No Limite Amazônia’ para dar fim às suas dívidas.

No programa, tantas privações juntas são um dos principais desafios para Greiciene, que diz ter ranço de pequenos insetos e acredita que tudo pode incomodá-la. Por outro lado, se diz conciliadora e gosta de ajudar.

VEJA MAIS

Greiciene diz que apesar de não se considerar uma pessoa competitiva no dia a dia, sua motivação muda quando tem dinheiro em jogo. Caso ganhe o prêmio, pretende dar uma vida melhor para a filha.

NO LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.