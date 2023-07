No Limite Amazônia: estreia de reality exige força, equilíbrio e busca por privilégios

O programa No Limite Amazônia estreou nesta terça-feira (18), na TV Globo. O primeiro episódio não foi moleza. Os 15 participantes estão divididos em duas equipes, chamadas de Jenipapo e Urucum. Os 14 integrantes, sendo quatro famosos, passaram das provas que exigiram força, equilíbrio e estratégias, pela busca por alguns privilégios.

No programa especial, Fernando Fernandes apresentou um pouco mais sobre o local, os costumes e as comidas. Antes de começarem as provas, Ivete Tukano, Liderança Indígena, desejou boas-vindas aos participantes e fez uma prece. "Todo o ritual de espiritualidade e benção para estar aqui é muito importante para mim. É uma imagem que eu nunca vou tirar da minha cabeça", disse Carol Nakamura, uma das participantes.

Como foi a primeira prova do No Limite Amazônia?

Fernando Fernandes explicou que o primeiro desafio por privilégios, seria dividido em quatro etapas. O primeiro seria uma busca por elementos da prova, que exigiu concentração e agilidade para montar as peças. Segundo corrida e equilíbrio para atravessar o rio; terceiro para pegar peças dentro do rio e quarta, montagem e escalada, para alcançar o mapa. O time Jenipapo foi mais rápido e conseguiriu vencer a primeira disputa e levou o melhor equipamento.

Como foi a prova da imunidade do No Limite Amazônia?

A prova por imunidade do No Limite Amazônia exigiu força. Na primeira etapa os dos times tiveram que separar toras de madeira do time adversário e coloca-las no rio. Ao final do tempo estipulado por Fernando, as respectivas equipes tiveram que ir atrás do troncos e remontar cada peça na superfície. Novamente o time Jenipapo levou a melhor e o Urucum terá que decidir entre eles quem sai do programa.