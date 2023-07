No Limite Amazônia: veja quando começa, que horas e onde assistir ao vivo

A edição de 2023, do programa No Limite, da TV Globo, tende a ser bem mais eletrizante. Além das provas serem executadas, em meio à floresta Amazônica, os participantes terão que ter muita paciência, agilidade e foco para conseguir se manter no programa. Nos times há novos e antigos participantes, que foram emblemáticos das primeiras edições, além de famosos. Veja quando começa, que horas e onde assistir ao vivo o No Limite Amazônia.

Quando começa o No Limite Amazônia?

O 'No Limite - Amazônia' está previsto para começar na próxima terça-feira (18), após a novela 'Terra e Paixão'.

Que horas começa o No Limite Amazônia?

A estreia do programa No Limite Amazônia 2023 está programada para às 22h25, da terça-feira (18), pela TV Globo.

Onde assistir ao vivo ao Limite Amazônia?

O reality No Limite Amazônia 2023 será exibido gratuitamente, ao vivo, por meio do canal aberto da TV Globo. Quem preferir, pode usar o acesso pelo Globoplay.

Quais são os dias das transmissões do No Limite?

O programa No Limite Amazônia, 2023, será sempre exibido às terças e quintas-feiras, com programas inéditos, além dos melhores momentos aos domingos, após o "Fantástico", com o bate-papo com a Ana Clara.

Saiba tudo sobre o No Limite Amazônia:

O desafio dessa vez do No Limite Amazônia será com 15 participantes, sendo 4 famosos e 11 anônimos. Eles serão divididos em duas tribos. São elas: Jenipapo e Urucim. Assim como na edição anterior, a programação será apresentada pelo atleta, Fernando Fernandes.

"Estou tendo um pouco mais de facilidade, mas não é moleza estar nesse papel de apresentador. Esrarei ainda mais participativo, trazendo ao público comigo nesses desafios", disse o Fernando.