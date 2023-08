'No limite': Semifinalista Carol Nakamura conta que perdeu dez quilos: 'Nunca fiquei tão magra'

Após uma temporada cheia de reviravoltas, o público vai poder conferir nesta quinta-feira, 17, o último episódio do "No limite". Carol Nakamura é a única entre os participantes famosos a chegar à reta final do reality. Em entrevista ao site O Globo, ela revelou que seu corpo mudou muito após o programa.

Segundo a modelo, ela perdeu muito peso. "Eu acho que eu perdi em torno dez quilos. Nunca fiquei tão magra, tão enfraquecida, mas, assim que voltei (para o Rio, onde mora), fiz acompanhamento médico e refiz meus exames para saber o que estava faltando para repor. Estou voltando aos poucos", revelou.

Vale destacar que foram gravados finais diferentes para o programa. Por isso, nem mesmo o vencedor sabe ainda de sua vitória. Além de Carol, estão na disputa Dedé, Fulý, Greici e Raiana. Carol diz ainda estar surpresa com seu desempenho. "Quando eu aceitei o convite, não imaginava ir tão longe. Mas uma certeza eu tinha: que eu jamais iria desistir. Eu fiquei muito feliz, porque eu descobri qualidades e características que eu não conhecia. Eu não imaginava, por exemplo, que eu fosse ser uma pessoa resistente em prova. Fiquei surpresa, confesso", destacou.

