No Limite Amazônia: chorando, Simoni deixa reality com sentimento de injustiça

Pela segunda semana consecutiva, a equipe Jenipapo perdeu a prova da imunidade no No Limite Amazônia, da TV Globo. O desafio, desta terça-feira (25), envolveu estratégia. O time Urucum foi mais organizado para montar uma passarela de madeira suspensa e conqustou o direito de ficar mais uma semana no jogo. Cláudio, que foi expulso do time Urucum estava imune do portal.

Antes da votação, Simoni sabia que seria uma possibilidade de voto e iniciou a articulação para eliminar Dedé, companheiro de equipe. Simini e Amanda foram as mais votadas. Porém, com cinco votos, Simoni deixa a disputa.

O No Limite Amazônia volta domingo (30), com um bate-papo dos participantes eliminados da semana após o Fantástico.

Quem é Simoni, do No Limite Amazônia?

Simoni é lutadora, tem 37 anos, é mãe de cinco filhos e natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A ex-atleta é campeã mundial de muai thay e hoje tem um centro de treinamento para ajudar crianças a se profissionalizarem.