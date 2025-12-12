Jovem cai nos trilhos do metrô em Barcelona e é resgatado por policial

Um jovem, de identidade não revelada, foi salvo por uma policial de folga e outras pessoas que estavam em uma estação de metrô em Barcelona, após cair nos trilhos que conduzem o veículo. O incidente foi filmado por câmeras de segurança e divulgado pela imprensa internacional.

Nas imagens registradas, é possível ver o momento em que um jovem anda cambaleando pela estação, fato que chamou a atenção da policial Felisa Pozas, que percebeu a movimentação e apertou um botão de emergência da estação, instantes antes do rapaz cair nos trilhos.

VEJA MAIS





Após a queda, Felisa correu para socorrer o jovem e se jogou nos trilhos com o objetivo de resgatá-lo. Com a ajuda de outras pessoas que estavam transitando no local, ela puxou o jovem e conseguiu retirá-lo com segurança.



A polícia local abriu investigação para apurar as circunstâncias do incidente; não há informações sobre o estado de saúde do homem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)