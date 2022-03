Cachorrinha impede acidente com passageira cega em metrô

A cachorrinha-guia Hilary evitou que sua dona, deficiente visual, Mel, caísse no compartilhamento da estação Saúde, da Linha 1-Azul do metrô de São Paulo, na última terça-feira (16). A passageira quase sofreu o acidente ao tentar acessar a estação e perceber que o elevador não estava disponível para o uso, restando apenas um vão entre os andares.

VEJA MAIS

Na ocasião, a cadela ficou parada em frente ao compartimento e não andou como de costume, foi quando Mel constatou que o elevador não estava no local. "Achei que poderia ter gente dentro ou alguma coisa no chão que ela não quisesse entrar, nunca imaginei que o elevador não estaria ali, até porque a porta fica travada quando está no andar, e não foi o que aconteceu", relatou a dona, fazendo uma alerta para os passageiros ficarem atentos a situações semelhantes.

Em nota, a equipe do metrô lamentou pelo ocorrido e explicou que uma das peças do elevador estava danificada, por isso o meio não estava funcionando. "A companhia também determinou apuração imediata da causa da falha, além de revisão do protocolo de inspeção e manutenção", escreveu.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)