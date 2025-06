VÍDEO: Homem incendeia vagão de metrô em horário de pico e assusta passageiros

Um homem idoso, de 67 anos, cuja identidade não foi revelada, incendiou um vagão de metrô em pleno horário de pico em Seul, capital da Coreia do Sul. As imagens foram divulgadas pela promotoria do distrito sul de Seul e mostram passageiros fugindo em meio ao pânico com as chamas no transporte. Saiba mais a seguir.

O metrô foi incendiado no vagão da Linha 5 de Seul e estava lotado quando o caso ocorreu. Nas imagens é possível ver passageiros fugindo logo após o suspeito do crime começar a despejar um líquido inflamável e, em seguida, atear fogo.

Alguns dos passageiros que tentavam escapar escorregam e caem no chão quando percebem o que poderia ocorrer, momentos antes do incêndio começar. Quando o fogo se alastra, o vagão já estava completamente vazio. A fumaça se espalha para o vagão ao lado, que também estava lotado de passageiros, que são vistos fugindo desesperadamente pelas portas do metrô; como mostra o vídeo a seguir:

Segundo a Promotoria de Seul, seis pessoas ficaram feridas no incidente, mas sem nenhum registro de mortes. O suspeito foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio e incêndio criminoso, afirmou a Promotoria sul-coreana. O caso ocorreu em 31 de maio, mas as imagens de câmera de segurança foram divulgadas somente na terça-feira (25).

Os investigadores acreditam que o ataque teria sido motivado por "delírios relacionados a uma decisão judicial sobre o divórcio", e que o homem estudou e planejou o incêndio com cautela: comprou gasolina, se desfez de seus bens materiais e fez reconhecimento de grandes estações de metrô de Seul no dia anterior ao ataque.

O último grande acidente no sistema de metrô da Coreia do Sul havia ocorrido em 2003, quando 192 pessoas morreram em um incêndio no metrô da cidade de Daegu,

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)