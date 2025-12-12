Capa Jornal Amazônia
Acusado pela morte de Charles Kirk compareceu ao tribunal pela primeira vez

Audiência aconteceu em tribunal de Utah, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (11)

O Liberal
fonte

Acusado pelo assassinato de Kirk corre o risco de pena de morte (Foto: Handout/FBI/AFP)

O acusado pelo assassinato de Charles Kirk, ativista conservador americano, compareceu pela primeira vez no tribunal de Utah para audiência, na última quinta-feira (11). O jovem identificado como Tyler Robinson, de 22 anos, protagoniza um dos casos com mais visibilidade dos EUA. Na reunião dessa quinta, o acusado se manteve aparentemente calmo, enquanto os advogados debatiam sobre o processo. Robinson ainda lida com a possibilidade de pena de morte, caso seja condenado.

A teoria das autoridades que conduzem o caso é de que o jovem teria atirado contra Kirk do alto de um prédio durante um discurso ao ar livre. O prédio fica localizado em frente ao campus da Universidade do Vale de Utah, estado onde ocorre a audiência. A motivação por trás do crime seria a divergência com os posicionamentos políticos do líder conservador.

Após a morte de Kirk, uma onda conservadora se levantou em reação ao ocorrido, o que provocou reações mais duras entre autoridades conservadoras. O presidente americano, Donald Trump, ameaçou uma ofensiva contra o que chamou de "esquerda radical".

