Trump critica retorno de Jimmy Kimmel à TV e ameaça processar emissora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o retorno do programa do apresentador Jimmy Kimmel à emissora ABC, na terça-feira, 23, após ser suspenso na semana passada por declarações sobre o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

"Não posso acreditar que a ABC Fake News deu o emprego de volta ao Jimmy Kimmel. A Casa Branca foi informada pela ABC de que o programa dele foi cancelado! Algo aconteceu entre então e agora, porque sua audiência sumiu, e seu 'talento' nunca esteve lá", escreveu Trump, na rede Truth Social.

Trump acusou Kimmel de apresentar "99% de lixo positivo dos democratas", o acusou de ser mais um braço do partido Democrata e disse que isso seria "uma grande contribuição ilegal de campanha". "Acho que vamos testar a ABC nisso. Vamos ver como nos saímos. Da última vez que fui atrás deles, me deram 16 milhões de dólares. Este parece ser ainda mais lucrativo", ameaçou o republicano. "Um verdadeiro grupo de perdedores! Deixem o Jimmy Kimmel apodrecer em seus baixos índices de audiência ", completou.