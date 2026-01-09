VÍDEO: Deputada sofre ferimento na cabeça por explosivo enquanto concedia entrevista em Honduras

A deputada Gladis Aurora López, do Partido Nacional de Honduras, foi atingida na cabeça por um explosivo enquanto concedia entrevista em frente ao Congresso Nacional, na tarde desta quinta-feira (08). O momento do impacto, registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais.

O incidente ocorreu durante protestos em frente ao Congresso, convocados após uma sessão para discutir a recontagem de votos das eleições gerais de Honduras. O pleito, realizado em dezembro de 2025, teve como vencedor o candidato conservador Nasry Asfura, do Partido Nacional, cujo resultado foi divulgado em 24 de dezembro, véspera de Natal.

De acordo com o jornal El Heraldo, a deputada Gladis Aurora López foi atingida pelo explosivo enquanto tentava entrar no prédio do Congresso de Honduras. Em vídeos divulgados, ela aparece conversando com jornalistas momentos antes do ataque.

Segundo o jornal La Prensa, López relatou sentir tontura, problemas auditivos e dificuldade para enxergar. O Partido Nacional informou que a deputada sofreu queimaduras e precisou ser hospitalizada.

O presidente do Congresso, Luis Redondo, condenou o ataque e determinou a abertura de investigação. Ele afirmou que câmeras de segurança e registros do sistema de emergência serão analisados para identificar o responsável pelo incidente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)