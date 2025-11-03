Cemitério atrasa sepultamento por 2 horas após caixão de homem obeso não caber em gaveta

Um sepultamento, ocorrido na manhã deste domingo (02/11), foi marcado por constrangimento e resultando em um atraso de mais de duas horas. O motivo? O falecido era um homem obeso e o caixão não coube na gaveta da sepultura. Saiba mais abaixo.

O fato ocorreu no Cemitério Municipal de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O jovem, identificado como Nicolau Adams Pivotto, de 33 anos, pesava 180 quilos e havia morrido por complicações da Covid-19. De acordo com a família, o cemitério informou que o peso não seria um problema, mas o que ocorreu foi o contrário e os familiares tiveram que aguardar mais de duas horas até que uma nova sepultura fosse aberta no solo.

Sem o administrador do cemitério presente, o coveiro teria tentado resolver a situação, chegando a abrir uma gaveta já ocupada e retirar restos mortais diante da família. As alças do caixão também chegaram a ser removidas nas tentativas de inserção na sepultura. Mesmo assim, o caixão não coube, e o enterro só foi possível de ser concluido após a liberação de uma vaga no chão, quase três horas depois do horário previsto.

Em nota, a prefeitura de Novo Hamburgo destacou que o atraso não foi resultado da falta de empenho da equipe. “Como na época da construção do cemitério não foram previstas gavetas para casos desse tipo, foi necessário disponibilizar um espaço no solo para o sepultamento”, diz o texto. “A situação foi resolvida ainda no local, e o sepultamento ocorreu normalmente.”, diz outro trecho.

Ainda segundo a prefeitura, o fato é atípico e a gestão determinou a realização de uma reunião na próxima semana para discutir a criação de espaços maiores e adequados para situações semelhantes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)