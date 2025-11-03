Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Cemitério atrasa sepultamento por 2 horas após caixão de homem obeso não caber em gaveta

De acordo com a família, o cemitério informou que o peso não seria um problema. Familiares tiveram que aguardar mais de duas horas até que uma nova sepultura fosse aberta no solo

Gabrielle Borges
fonte

Segundo a prefeitura, o fato é atípico e a gestão determinou a realização de uma reunião na próxima semana para discutir a criação de espaços maiores e adequados para situações semelhantes. (Reprodução/Redes Sociais)

Um sepultamento, ocorrido na manhã deste domingo (02/11), foi marcado por constrangimento e resultando em um atraso de mais de duas horas. O motivo? O falecido era um homem obeso e o caixão não coube na gaveta da sepultura. Saiba mais abaixo.

O fato ocorreu no Cemitério Municipal de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O  jovem, identificado como Nicolau Adams Pivotto, de 33 anos, pesava 180 quilos e havia morrido por complicações da Covid-19. De acordo com a família, o cemitério informou que o peso não seria um problema, mas o que ocorreu foi o contrário e os familiares tiveram que aguardar mais de duas horas até que uma nova sepultura fosse aberta no solo.

VEJA MAIS

image Homem obeso precisa da ajuda de guindaste para sair de apartamento
As equipes de resgate tiveram que remover a janela de seu quarto para que ele pudesse sai



image Cirurgia bariátrica: médico explica a mudaça que permite o procedimento em adolescentes 14+
"A cirurgia é um tratamento seguro e oferece melhor qualidade de vida e maior longevidade ao paciente obeso”, diz o cirurgião Alexandre Nogueira, presidente do capítulo do Pará da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica



image Obesidade: advogada fala sobre os direitos da pessoa obesa
Atualmente, não existe um estatuto que trate exclusivamente das pessoas com obesidade, apenas um Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília

Sem o administrador do cemitério presente, o coveiro teria tentado resolver a situação, chegando a abrir uma gaveta já ocupada e retirar restos mortais diante da família. As alças do caixão também chegaram a ser removidas nas tentativas de inserção na sepultura. Mesmo assim, o caixão não coube, e o enterro só foi possível de ser concluido após a liberação de uma vaga no chão, quase três horas depois do horário previsto.

Em nota, a prefeitura de Novo Hamburgo destacou que o atraso não foi resultado da falta de empenho da equipe. “Como na época da construção do cemitério não foram previstas gavetas para casos desse tipo, foi necessário disponibilizar um espaço no solo para o sepultamento”, diz o texto. “A situação foi resolvida ainda no local, e o sepultamento ocorreu normalmente.”, diz outro trecho.

Ainda segundo a prefeitura, o fato é atípico e a gestão determinou a realização de uma reunião na próxima semana para discutir a criação de espaços maiores e adequados para situações semelhantes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

sepultamento

obesidade

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

gatonet

Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul

03.11.25 18h05

Política

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Texto será enviado para sanção do presidente Lula

30.10.25 19h03

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

BRASIL

Apagão deixa 9 estados e DF sem energia durante a madrugada

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha foi provocada por um incêndio em uma subestação no Paraná

14.10.25 8h04

Brasil

Mulher joga água quente no rosto do namorado após discussão

Mulher teria enviado uma mensagem para a irmã dizendo: “Vou matar ele com água fervendo”

26.02.25 9h10

Lembra dela?

Grávida de Taubaté: veja como ela está 13 anos após a farsa

Maria Verônica Santos, conhecida como “Grávida de Taubaté”, marcou a televisão brasileira ao alegar estar grávida de quadrigêmeas

13.01.25 16h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda