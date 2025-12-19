Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy são alvos da PF em investigação de desvio de verbas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã dessa sexta-feira (19), a Operação Galho Fraco. Os parlamentares são do Partido Liberal (PL)

Lívia Ximenes
fonte

Deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy (Reprodução / Câmara dos Deputados)

Os deputadores federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, do Partido Liberal (PL), são alvos da Polícia Federal (PF), na manhã dessa sexta-feira (19). A PF deflagra a Operação Galho Fraco, que investiga o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. A apuração aponta para uma atividade coordenada de agentes políticos, servidores comissionados e particulares.

A ação da PF é um desdobramento da operação iniciada há um ano, em dezembro de 2024. Entre os crimes investigados, está o de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nessa sexta-feira, o órgão cumpre sete mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e Rio de Janeiro, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino.

Sóstenes Cavalcante é o líder do PL na Câmara dos Deputados desde fevereiro desse ano. Em 2022, o parlamentar foi eleito para o 3º mandato na Casa. O deputado é um dos principais porta-vozes da direita no Congresso Nacional.

Brasil
