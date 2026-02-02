Capa Jornal Amazônia
Mãe de criança encontrada após três dias desaparecida agradece apoio e atualiza estado de saúde

Menina de 4 anos foi localizada após cerca de 48 horas de buscas

Hannah Franco
fonte

Mãe se pronuncia após filha de 4 anos ser encontrada com vida em MG (Reprodução/Redes sociais)

A mãe da menina Alice, de 4 anos, encontrada com vida após cerca de três dias desaparecida em Minas Gerais, usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido durante as buscas. Em um vídeo publicado no último domingo (1º), Karine Maciel aparece ao lado da filha e tranquiliza amigos, familiares e internautas que acompanharam o caso.

“Vim agradecer todo mundo que compartilhou o vídeo da Alice, que orou por ela, que me ajudou de alguma forma a encontrá-la. Graças a Deus, ela está bem”, afirmou. Segundo Karine, a criança apresentou apenas ferimentos leves causados pelo tempo em que permaneceu no mato.

Ainda no vídeo, a mãe informou que Alice recebeu atendimento médico logo após ser localizada e já está em casa, sob os cuidados da família. “Minha filha está nos meus braços, com saúde. Já passou pelo hospital, foi feito todo o procedimento necessário, e agora está sob os cuidados daqueles que a amam”, disse.

Alice foi encontrada por volta das 14h de sábado (31), após aproximadamente 48 horas de buscas. Inicialmente, voluntários que participavam das ações localizaram a criança. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realizaram o resgate e a conduziram para avaliação médica.

De acordo com os bombeiros, a menina apresentava sinais vitais preservados e apenas marcas superficiais pelo corpo, provocadas pelo contato com a vegetação.

Mobilização ajudou nas buscas

O desaparecimento de Alice, que é autista não verbal, ocorreu no município de Jeceaba (MG) e ganhou grande repercussão nas redes sociais. A divulgação do caso ajudou a mobilizar voluntários, moradores da região e forças de segurança.

Karine Maciel fez questão de agradecer publicamente às equipes que atuaram nas buscas, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários. Ela também citou o apoio do poder público municipal, mencionando o prefeito Fábio Vasconcelos, o vice-prefeito Dilson e vereadores que acompanharam o trabalho de resgate.

“Principalmente aos voluntários, sem vocês eu não teria encontrado minha filha. A todos, minha eterna gratidão”, concluiu.

.
