Criança de 4 anos desaparecida é encontrada com vida após três dias de buscas

A menina Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (29) em Lajeado, na Região Central de Minas Gerais, foi encontrada com vida na tarde deste sábado (31).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava a cerca de 2 quilômetros do sítio da avó, local onde foi vista pela última vez, e apresentava apenas algumas marcas de capim pelo corpo. Alice foi levada para atendimento hospitalar e passa bem.

VEJA MAIS

O desaparecimento mobilizou uma força-tarefa com 12 guarnições, incluindo cães farejadores e drones, além de voluntários da região. Ao todo, 21 militares do Corpo de Bombeiros participaram das buscas em uma área equivalente a 40 hectares — cerca de 40 campos de futebol.

Segundo as autoridades, a operação contou com o apoio da comunidade local e durou três dias até a localização da criança, que estava consciente e sem ferimentos graves. O caso despertou grande comoção na cidade e reforçou a importância da ação integrada entre equipes de resgate e moradores durante ocorrências de desaparecimento na zona rural.