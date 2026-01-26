'Não procede'; divisão antissequestro de SP esclarece pista sobre crianças desparecidas no Maranhão

A Polícia Civil de São Paulo confirmou, na manhã desta segunda-feira (26/1), que não procede a informação de que Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, irmãos desaparecidos em Bacabal (MA), tenham sido localizados em São Paulo.

A suspeita surgiu a partir de uma denúncia que apontava a presença das crianças em um hotel na região da República, no centro da capital paulista, mas as autoridades descartaram a possibilidade após checagem. Ao todo, já faz 23 dias que as crianças estão desaparecidas.

VEJA MAIS



[[(standard.Article) Crianças desaparecidas no Maranhão: o que se sabe após 3 semanas de mistério em Bacabal]]

“A Polícia Civil, por meio da Divisão Antissequestro do DOPE, esclarece que não procede o fato de as crianças citadas terem sido encontradas em São Paulo. Os policiais da divisão, cientes da denúncia, foram aos endereços informados e constataram que as crianças ali presentes não são as mesmas que estão desaparecidas”, disse em nota a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Buscas completam 23 dias

Os irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, desapareceram no dia 4 de janeiro enquanto brincavam no quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, Maranhão.

Desde então, uma ampla operação de busca com cerca de 500 pessoas foi mobilizada na região, envolvendo cães farejadores, mergulhadores e equipes da Polícia Civil do Maranhão (PCMA), Corpo de Bombeiros, Exército e Marinha e voluntários.

Segundo a PCMA, a principal pista até o momento foi obtida pelos cães farejadores, que identificaram vestígios das crianças em uma cabana abandonada conhecida como “casa caída”, localizada no povoado São Raimundo.

A Prefeitura de Bacabal segue oferecendo uma recompensa de R$ 20 mil para quem fornecer informações concretas que levem ao paradeiro de Ágatha Isabelly e Allan Michael. As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelo disque-denúncia 181.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)