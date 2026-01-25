Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas em São Paulo

Irmãos Ágatha e Allan, de 6 e 4 anos, teriam sido avistados em hotel na capital paulista, no fim da tarde de sábado (24)

O Liberal
fonte

Allan Michael e Agatha Isabelle estão desaparecidos desde o último dia 4 de janeiro (Reprodução / Redes sociais)

A Polícia Civil de São Paulo apura uma denúncia de que os irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michel, de 4 anos, desaparecidos desde 4 de janeiro em Bacabal, no Maranhão, teriam sido vistos na noite de sábado (24), em um hotel no bairro da República, no centro da capital paulista.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que a Polícia Civil investiga a denúncia. Os irmãos, cujas idades são 6 e 4 anos, teriam sido avistados no fim da tarde de sábado no estabelecimento hoteleiro.

A Polícia Civil do Maranhão já foi notificada sobre a denúncia. De acordo com a SSP-SP, "diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos" por parte das autoridades paulistas.

VEJA MAIS

image Marinha reforça buscas por crianças desaparecidas no Maranhão
Uma equipe foi enviada de São Luís a Bacabal nesse sábado (17) e deve chegar no município por volta das 15h

image Crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão; veja como estão as buscas
Uma das três crianças foi encontrada com vida na última quarta-feira (7); as outras duas seguem desaparecidas

image Crianças desaparecem no Maranhão após saírem para brincar
Dois meninos e uma menina, entre 4 e 8 anos, foram vistos pela última vez na tarde desse domingo (4) na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal

Buscas no Maranhão tiveram força-tarefa reduzida

O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, informou em coletiva de imprensa na última quinta-feira (22) que as buscas pelos irmãos continuariam. No entanto, a força-tarefa seria menor, com foco maior na investigação policial.

Representantes dos órgãos envolvidos na operação reforçaram que os trabalhos não seriam suspensos. As ações, contudo, seriam mais direcionadas a partir de indícios investigativos.

Desde o desaparecimento das crianças, em 4 de janeiro, socorristas realizavam buscas diárias. A operação mobilizou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e voluntários locais do Maranhão.

Militares da Marinha e do Exército Brasileiro também reforçaram os trabalhos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Maranhão, mais de mil homens percorreram a mata fechada em busca dos irmãos.

As crianças moravam no povoado de São Sebastião dos Pretos, uma área quilombola vizinha à mata onde as buscas se concentraram.

A Marinha do Brasil afirmou não haver vestígios de que as crianças tenham caído na parte do rio que corta a comunidade. O capitão dos Portos do Maranhão, Augusto Simões, explicou que a busca fluvial e subaquática esgotou essa possibilidade, considerada a mais provável inicialmente.

Ele ressaltou que, caso surja "qualquer fato novo, qualquer evidência que seja consistente", a Marinha estará pronta para atuar novamente.

Relembre o desaparecimento em Bacabal

O caso teve início em 4 de janeiro, quando os irmãos Ágatha (6) e Allan (4) saíram de casa com o primo Anderson Kauã (8). Eles estavam no povoado quilombola de São Sebastião dos Pretos e não retornaram.

Familiares das crianças registraram o desaparecimento na mesma noite, comunicando as autoridades locais.

A última vez em que foram vistos foi às 16h do dia do desaparecimento, próximo a uma área de mata. Este local serviu como ponto de partida para as buscas, iniciadas no dia seguinte, conforme o Corpo de Bombeiros.

O primo, Anderson Kauã, foi encontrado e levado a um hospital em 7 de janeiro. Ele estava desidratado e desorientado, mas consciente, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública à época.

Na última semana, Anderson Kauã recebeu alta hospitalar. Ele será reintegrado à comunidade e está auxiliando as autoridades maranhenses com informações relevantes para a investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

irmãos desaparecidos em bacabal

crianças desaparecidas no maranhão
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

19.01.26 20h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

DETERMINAÇÃO

Anvisa impõe restrições de comercialização a azeite, doce de leite e sal grosso; veja as marcas

A origem da composição do azeite é completamente desconhecida pelo órgão brasileiro de fiscalização

25.01.26 8h15

denúncia

Crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas em São Paulo

Irmãos Ágatha e Allan, de 6 e 4 anos, teriam sido avistados em hotel na capital paulista, no fim da tarde de sábado (24)

25.01.26 18h55

BRASIL

VÍDEO: Prefeito de Brusque flagra homem casado negociando sexo com mulher em situação de rua

A gravação repercutiu nas redes após o gestor relatar que o episódio ocorreu durante uma ação de abordagem social promovida pela prefeitura.

23.01.26 8h53

DISTRITO FEDERAL

Implosão do Torre Palace: antigo hotel de luxo é demolido em Brasília

Operação durou cinco segundos e utilizou 165 kg de explosivos para derrubar prédio abandonado que virou ponto de ocupação no centro da capital federal

25.01.26 13h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda