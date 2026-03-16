Neymar tem até 16 jogos para convencer Ancelotti a levá-lo à Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 16.03.26 20h12 Neymar tem pouco tempo para convencer Carlo Ancelotti de que está apto fisicamente para disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia, o atacante tem 16 jogos pela frente com o Santos até o dia 18 de maio, quando será divulgada a lista final para o Mundial. No dia 11 do mesmo mês, a CBF envia à Fifa uma lista prévia com 55 nomes. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", explicou Ancelotti nesta segunda-feira, após a convocação, ao explicar porque não chamou o atacante santista. Apesar dos 16 jogos previstos no calendário, é pouco provável que o jogador de 33 anos jogue todas essas partidas, justamente porque há um cuidado especial para que não sofra desgaste ou se lesione. Na última semana, foi poupado da partida contra o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, onde Ancelotti esteve presente para assistir à partida. A prioridade era estar disponível para jogar o clássico com o Corinthians, que terminou empatado e no qual Neymar teve atuação discreta. Com exceção dos duelos com Internacional, nesta quarta-feira, 18, e Cruzeiro, no domingo, 22, os próximos jogos ainda terão suas data e horários definidos. Isso inclui partidas da Copa Sul-Americana, cujo sorteio de grupos está marcado para quinta-feira, às 20 horas, e da Copa do Brasil. VEJA OS PRÓXIMOS JOGOS DO SANTOS ATÉ A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO: Quarta-feira - Santos x Internacional (Brasileirão) Domingo - Cruzeiro x Santos (Brasileirão) 01/04 ou 02/04 - Santos x Remo (Brasileirão) 04/04 ou 05/04 - Flamengo x Santos (Brasileirão) 07/04 a 09/04 - Copa Sul-Americana (1ª rodada) 11/04 ou 12/04 - Santos x Atlético-MG (Brasileirão) 14/04 a 17/04 - Copa Sul-Americana (2ª rodada) 18/04 ou 19/04 - Santos x Fluminense (Brasileirão) 22/04 ou 23/04 - Copa do Brasil (5ª fase - ida) 25/04 ou 26/04 - Bahia x Santos (Brasileirão) 28/04 a 30/04 - Copa Sul-Americana (3ª rodada) 02/05 ou 03/05 - Palmeiras x Santos (Brasileirão) 05/05 a 07/05 - Copa Sul-Americana (4ª rodada) 09/05 ou 10/05 - Santos x Red Bull Bragantino (Brasileirão) 13/05 ou 14/05 - Copa do Brasil (5ª fase - volta) 16/05 ou 17/05 - Santos x Coritiba (Brasileirão) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil Neymar Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13