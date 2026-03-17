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Brasil perde da China e fica fora da Copa do Mundo de basquete feminino pela 3ª edição seguida

Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira de basquete feminino não conseguiu superar a forte anfitriã China e, pela terceira edição seguida, estará fora da Copa do Mundo. O revés de 83 a 71 no Sport Centre de Wuhan custou a vaga para a competição da Alemanha, em setembro.

Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo de basquete feminino. A equipe brasileira foi campeã em 1994. Desde então, a seleção tem amargado eliminações precoces em Pré-Mundiais.

A derrota diante das chinesas era esperada, mas o Brasil também ampliou seu jejum contra seleções europeias. A equipe foi superada por Bélgica e República Checa, terminando a disputa por uma das quatro vagas na quinta colocação.

Cenário da Classificação

Com os resultados de mais cedo, entre eles a vitória de Mali sobre o Sudão do Sul, as brasileiras entraram em quadra contra as anfitriãs. A seleção necessitava de uma vitória para se garantir no Mundial da Alemanha.

Detalhes do Jogo Decisivo

O começo da partida foi animador para o Brasil, com as comandadas de Pokey Chatman andando lado a lado com a forte seleção rival. A equipe chegou a liderar o placar.

A pivô Damiris foi o destaque do primeiro tempo, com 14 pontos. O Brasil foi para o intervalo atrás do placar em quatro pontos, com 46 a 42 para as chinesas.

O Brasil voltou mal do descanso, cometendo diversos erros. A China deslanchou no placar, aumentando a vantagem.

No período final, quando tinha desvantagem de 11 pontos, com 70 a 59, uma bola de três de Damiris (cestinha com 30 pontos) seria uma chance de recuperação. No entanto, a insistência do perímetro, sem sucesso, atrapalhava. Para piorar, Kamilla Cardoso estourou o número de faltas e acabou excluída nos três minutos finais.

Eliminação e Vagas Definidas

Restando dois minutos, o Brasil precisava de um milagre para virar um jogo com 10 pontos atrás do placar. A equipe fez somente uma cesta e acabou amargando nova eliminação.

O choro de Kamilla Cardoso no banco retratou o tamanho da decepção, pois o Brasil chegou ao Pré-Mundial bastante confiante na classificação. China, Bélgica, Mali e República Checa levaram as quatro vagas disponíveis.

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