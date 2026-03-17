Brasil perde da China e fica fora da Copa do Mundo de basquete feminino pela 3ª edição seguida Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo Estadão Conteúdo 17.03.26 10h29 A seleção brasileira de basquete feminino não conseguiu superar a forte anfitriã China e, pela terceira edição seguida, estará fora da Copa do Mundo. O revés de 83 a 71 no Sport Centre de Wuhan custou a vaga para a competição da Alemanha, em setembro. Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo de basquete feminino. A equipe brasileira foi campeã em 1994. Desde então, a seleção tem amargado eliminações precoces em Pré-Mundiais. A derrota diante das chinesas era esperada, mas o Brasil também ampliou seu jejum contra seleções europeias. A equipe foi superada por Bélgica e República Checa, terminando a disputa por uma das quatro vagas na quinta colocação. Cenário da Classificação Com os resultados de mais cedo, entre eles a vitória de Mali sobre o Sudão do Sul, as brasileiras entraram em quadra contra as anfitriãs. A seleção necessitava de uma vitória para se garantir no Mundial da Alemanha. Detalhes do Jogo Decisivo O começo da partida foi animador para o Brasil, com as comandadas de Pokey Chatman andando lado a lado com a forte seleção rival. A equipe chegou a liderar o placar. A pivô Damiris foi o destaque do primeiro tempo, com 14 pontos. O Brasil foi para o intervalo atrás do placar em quatro pontos, com 46 a 42 para as chinesas. O Brasil voltou mal do descanso, cometendo diversos erros. A China deslanchou no placar, aumentando a vantagem. No período final, quando tinha desvantagem de 11 pontos, com 70 a 59, uma bola de três de Damiris (cestinha com 30 pontos) seria uma chance de recuperação. No entanto, a insistência do perímetro, sem sucesso, atrapalhava. Para piorar, Kamilla Cardoso estourou o número de faltas e acabou excluída nos três minutos finais. Eliminação e Vagas Definidas Restando dois minutos, o Brasil precisava de um milagre para virar um jogo com 10 pontos atrás do placar. A equipe fez somente uma cesta e acabou amargando nova eliminação. O choro de Kamilla Cardoso no banco retratou o tamanho da decepção, pois o Brasil chegou ao Pré-Mundial bastante confiante na classificação. China, Bélgica, Mali e República Checa levaram as quatro vagas disponíveis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Basquete Pré-Mundial Copa do Mundo Brasil China COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52 futebol Tuna anuncia dispensas e acerta com atacante ex-Águia de Marabá para a Série D Clube promove mudanças no elenco após eliminação na Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro 17.03.26 10h17 futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 futebol Tuna anuncia dispensas e acerta com atacante ex-Águia de Marabá para a Série D Clube promove mudanças no elenco após eliminação na Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro 17.03.26 10h17