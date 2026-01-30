Menina autista não verbal de 3 anos desaparece em MG; força-tarefa é mobilizada

Uma criança de três anos está desaparecida desde a tarde desta quinta-feira (29) no distrito de Bituri, pertencente ao município de Jeceaba, na Região Central de Minas Gerais. O caso mobiliza familiares e moradores da região desde que a menina foi vista pela última vez, por volta das 14h30, no sítio onde a avó reside.

A criança foi identificada como Alice Maciel Lacerda Lisboa. De acordo com a família, Alice é autista não verbal, condição em que a comunicação não ocorre predominantemente por meio da fala, o que aumenta a preocupação nas buscas.

Em entrevista ao portal G1, um tio da menina informou que, no momento do desaparecimento, Alice estava sob os cuidados dos avós e acompanhada do irmão mais novo, de três anos. Ainda não há informações sobre as circunstâncias exatas em que a criança se afastou do local.

Mobilização conta com bombeiros e drones

De acordo com informações, os trabalhos de busca tiveram início ainda na quinta-feira (29) e contam com a atuação de 21 militares.

No primeiro dia de operação, as equipes realizaram buscas noturnas com o apoio de um cão de faro especializado, treinado para identificação de odor específico. O animal sinalizou uma área de mata localizada nas proximidades da casa da avó da criança, apontada como o último local onde ela foi vista. A região foi imediatamente isolada, demarcada e dividida em setores para varredura detalhada por equipes mistas.

Além disso, drones equipados com câmeras térmicas foram empregados em sobrevoos estratégicos e em novas tentativas de localização, mas até o momento não houve resultado positivo.

Jeceaba tem pouco mais de 6 mil habitantes e está localizada a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. O distrito de Bituri é uma área predominantemente rural, o que pode dificultar os trabalhos de localização.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)