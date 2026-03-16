Azeite extra virgem é proibido pela Anvisa por riscos sanitários; saiba qual marca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Olivetto em todo o Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (13/13).

Com a medida, o azeite San Olivetto não poderá mais ser fabricado, exportado, consumido ou divulgado. A proibição ocorreu após a agência identificar irregularidades nas informações fornecidas pelas empresas responsáveis no rótulo do produto.

As investigações da Anvisa apontaram falhas cadastrais das companhias. A importadora Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda., por exemplo, teve o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) suspenso por inconsistência desde maio de 2025 junto à Receita Federal.

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Irregularidades e riscos sanitários

A distribuidora Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda. também apresentou problemas. O CNPJ da empresa foi cancelado em novembro de 2024, devido a um encerramento por liquidação voluntária, conforme registros oficiais.

Diante dessas inconsistências e da impossibilidade de confirmar a verdadeira origem do produto, a Anvisa impôs a medida sanitária. A ação visa proteger os consumidores de possíveis riscos à saúde.

Vendas em plataformas e alerta ao consumidor

Apesar da proibição, foram encontrados lotes do azeite San Olivetto à venda em plataformas online como Shopee e Mercado Livre. Contudo, não foi possível localizar o contato das empresas citadas no rótulo.

O portal permanece aberto para qualquer pronunciamento das companhias mencionadas. As autoridades sanitárias alertam os consumidores para terem atenção redobrada ao comprar produtos em canais informais, especialmente se não houver informações claras sobre a origem.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)