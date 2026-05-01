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Influenciadora atravessa rua passando por dentro de carro e viraliza; veja

A gravação foi feita em Varginha, interior de Minas Gerais, cidade onde a influenciadora mora

O Liberal
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Influenciadora atravessa rua passando por dentro de carro e viraliza; veja. (Reprodução/instagram @sofiaespanha)

Um gesto inusitado no trânsito transformou a influenciadora digital Sofia Espanha em assunto nas redes sociais nesta semana. O vídeo, publicado por ela na quinta-feira (28), viralizou ao mostrar uma cena pouco comum: para atravessar a rua, a jovem decidiu passar por dentro de um carro parado sobre a faixa de pedestres. A gravação foi feita em Varginha, interior de Minas Gerais, cidade onde a influenciadora mora.

Nas imagens, o veículo aparece estacionado de forma irregular, bloqueando a passagem de pedestres. Diante da situação, a influenciadora abre uma das portas traseiras, atravessa o interior do automóvel e sai pelo outro lado. A reação dentro do carro, no entanto, também chama atenção: ao volante estava a mãe da jovem, enquanto outra pessoa, não identificada, ocupava o banco traseiro.

Apesar do susto inicial, a cena tinha um tom bem-humorado. Isso porque os ocupantes do veículo eram familiares da influenciadora, o que ajudou a transformar o momento em uma espécie de “pegadinha” improvisada.

O vídeo rapidamente ganhou grande repercussão, sendo compartilhado por milhares de usuários e gerando uma enxurrada de comentários. Entre as interações, chamou atenção a reação do cantor Zeeba, que também entrou na brincadeira e comentou a publicação.

A situação, embora divertida para muitos internautas, também levantou discussões sobre comportamento no trânsito, especialmente em relação ao respeito à faixa de pedestres e à prioridade de travessia garantida por lei.

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