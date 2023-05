Dia do Trabalhador: veja as passagem bíblicas sobre trabalho

O Dia do Trabalhador, lembrado nesta segunda-feira (01/04), é uma data importante em vários eixos. Além da memória pela luta por direitos, há quem busque a Deus para se tornar uma pessoa melhor no ambiente de trabalho, sem deixar que a falta de conhecimento sobre o amor e compaixão para sermos bons funcionários e agregar valores na empresa.

A própria bíblia traz diversos ensinamentos sobre disciplina, responsabilidade, compromisso e profissionalismo. Veja as passagem bíblicas que tratam sobre trabalho.

O que fala a biblia sobre o trabalho?

A Bíblia fala sobre o trabalho em vários trechos. Alguns dos quais podem nos ajudar a ser pessoas mais trabalhadoras e responsáveis em relação às nossas funções na empresa. Por exemplo, em Efésios 4:28, diz que somos incentivados a não roubar o tempo que deveríamos estar produzindo e sim trabalhar duro e fazer algo útil com nossas mãos.

Já em Provérbios 14:23, é destacado que todo trabalho árduo traz proveito e que falar demais pode levar à pobreza. Em 1 Coríntios 10:31, é enfatizado que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, inclusive nossos momentos de descanso no trabalho.

A Bíblia também alerta sobre os perigos da preguiça e da falta de disciplina no trabalho. Provérbios 12:24 e 10:4 afirmam que as mãos diligentes trazem riqueza, enquanto as mãos preguiçosas empobrecem o homem.

Além disso, Provérbios 18:9 nos alerta que quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Portanto, é importante buscarmos conhecimentos na Palavra de Deus que possam nos ajudar a sermos melhores profissionais e honrar a Deus em tudo o que fazemos.