Dia do Trabalhador: conheça a origem e a importância do feriado de 1º de maio

Nesta segunda-feira (01/04) é celebrado o Dia do Trabalhador. A data é lembrada em muitos países ao redor do mundo, como forma de contribuição a aqueles que movem a sociedade. Além disso, o dia é extrema é de importância já que nos lembra de um passado, não tão distante, dos que lutaram por direitos que há hoje e pelos que ainda lutam para garantir as condições justas e dignas para todos os trabalhadores. Conheça a origem e a importância do feriado de 1º de maio.

Qual a origem do Dia do Trabalhador?

A luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e salários justos teve seu ápice no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. Naquele dia, milhares de trabalhadores foram às ruas para exigir a redução da jornada de trabalho de 16 para 8 horas diárias. A manifestação foi reprimida violentamente pela polícia, resultando na morte de vários trabalhadores.

Em homenagem a esses trabalhadores, que lutaram pelos seus direitos e deram suas vidas por uma causa justa, a Segunda Internacional Socialista instituiu, em 1889, o 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. A partir daí, a data passou a ser celebrada em todo o mundo como um momento de reflexão sobre as conquistas e as lutas dos trabalhadores.

Movimento do trabalhador no Brasil

No Brasil, o Dia do Trabalhador foi oficializado em 1925, durante o governo de Artur Bernardes. Desde então, a data é comemorada com festas, desfiles, manifestações e discursos de líderes sindicais e políticos. No entanto, apesar das conquistas obtidas ao longo dos anos, os trabalhadores ainda enfrentam muitos desafios e precisam lutar constantemente por seus direitos.

Quais as reinvindicações no Brasil?

Entre as principais reivindicações dos trabalhadores estão o salário mínimo justo, a redução da jornada de trabalho, a melhoria das condições de trabalho e a proteção contra a exploração e o abuso por parte dos empregadores. Além disso, muitos trabalhadores ainda lutam por reconhecimento e respeito, especialmente em setores como o das trabalhadoras domésticas, dos trabalhadores informais e dos imigrantes.